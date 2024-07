A programmal a zenei tehetségek támogatása és a zenélés népszerűsítése mellett céljuk a Magyar Zene Háza zenei kínálatának színesítése is – áll a közleményben. Mint kiemelik, elképzelhető, hogy a Magyar Zene Háza azokkal is felveszi a kapcsolatot később, más projektekkel kapcsolatban, akik most nincsenek a kiválasztottak között.

További információ a programról az intézmény honlapján érhető el.