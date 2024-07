A Vidnyánszky Attila és Lukácsy György forgatókönyve alapján készülő Úri muri, megazisten című filmdráma operatőre Győri Márk, jelmeztervezője Berzsenyi Krisztina, a látványtervező Horváth Viktória, a zeneszerző Szarka Tamás.

A film a Cameofilm Stúdió gyártásában készül és a tervek szerint 2026 tavaszán láthatja a moziközönség.

A közleményben felidézik: a kanadai-magyar koprodukcióban készülő Blue Heron című film az 1990-es évek végén játszódik és az író-rendező elsőgenerációs bevándorló családjáról szól izgalmas időkezelést, személyes hangvételt, néhol dokumentarista megoldásokat alkalmazva.

Sophy Romvari elmúlt években készített rövidfilmjei közül háromnak is a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon volt a premierje. Filmjeit vetítették a vancouveri Festival Nouveau Cinema-n, a Museum of the Moving Image-ben (MOMA), illetve Kanada legnagyobb dokumentumfilm fesztiválján, a Hot Docs-on.

A Blue Heron vezető producere Ryan Bobkin, magyar koproducere Osváth Gábor (Boddah).

A forgatás július végén kezdődik Vancouver Island-en. A filmben a szülőket magyar színészek alakítják és a produkció teljes utómunkája Magyarországon készül - áll a közleményben.