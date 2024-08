A Sziget szolgáltatásai már a welcome zone-ban elérhetők, a ki- és bejutást digitális információs felületek teszik hatékonyabbá, éjszaka a H-híd felé gyalogosan is el lehet hagyni a Szigetet. A H-hídtól éjszakai buszjáratok is közlekednek a Margit híd irányába.

Benis Dániel, a Sziget műszaki vezetője a sajtóbejáráson elmondta, hogy a fesztivál területén nyolc mobilátjátszó állomás működik a térerő biztosítására. Kitért arra is, hogy a nagyszínpad előli térről eltűnik a magas torony, helyébe két kisebb keverőpult kerül.

A Sziget második legnagyobb helyszínén, a Revolut Színpadon lép fel idén mások mellett a Big Thief, a Fontaines D.C., MO, a Crystal Fighters, és a Four Tet. A Bolt Party Aréna az elektronikus zenét kedvelők helyszíne, ahol naponta a világ legismertebb party brandjei adják egymásnak a terepet. Az alternatív elektronikus zenének helyet adó Colosseumban mintegy félszáz előadó fog műsort adni, a dropYard a Sziget hip-hop és rap színpada, a The Buzz az Európa Színpad új neve, itt a hazájukban már komolyabb sikereket elért zenekarok mutatkoznak be. A Petőfi Színpadon csak magyar előadók lesznek, a világzene idén is a Global Village-ben fog szólni a világ különböző pontjairól érkező izgalmas előadókkal.