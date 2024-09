Reményt adott a reménytelenségben, imádkozott a haldoklók lelki üdvéért, és ha kellett, temetett is – idegen földbe. Veszélyes utazását térképpel és fotókkal is dokumentálta. A vonaton berendezett kápolnájában készült az a kép is, amely Serfőző Levente nagyszerű könyvének címlapjára került.