Akik a november 11-i hétre foglaltak utat, azok most cseréljenek repülőjegyet, akiknek nincs tévéjük, azok számára eljött az idő, hogy gazdagodjanak eggyel, és akik úgy érzik, hogy itt az ideje összeköltözni a párjukkal, azok is bátran időzítsék erre az időszakra, mert emellett a sorozat mellett biztosan megél a kapcsolat próbája is.

Győrbíró alezredes, a S.E.R.E.G. című katonai sorozat főhőse bármi áron vissza akar menni Irakba, miközben a felettese, Horváth ezredes minden eszközt bevet, hogy megakadályozza ebben

Forrás: Megafilm/Facebook

Egy hét egy évad – igazi sorozatflow élményt kínál a TV2-n a S.E.R.E.G., amely november 11-én, hétfőn robban a képernyőn.

A nézőknek nem kell hosszan várniuk az egymást követő epizódokra, ugyanis minden este találkozhatnak Győrbíró Zsolt történetével, egészen a pénteken kicsúcsosodó dupla fináléig.

A héten végre kiderül, hogyan boldogul egy öthetes alapkiképzés alatt a szigorú Győrbíró alezredes komolytalan egyetemista fia, Marci, aki akarata ellenére a seregben találja magát; hogyan fogadja a katonafeleség Petra, hogy férje újfent kockára tenné az életét egy misszióban; valamint hogy mi történt az öt évvel ezelőtti küldetésben, amiért Győrbíró alezredes bármi áron vissza akar menni Irakba, miközben a felettese, Horváth ezredes minden eszközt bevet, hogy megakadályozza ebben.

A film előzetesét itt láthatja: