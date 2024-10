A nemzet lánya 57 perce

Magával ragadó sorozat a csehek XIX. századi Diana hercegnőjéről

A nemzet lánya című formabontó cseh sorozat a híres 19. századi cseh író, politikus és mártír, Karel Havlíček Borovský lányának tragikus sorsát mutatja be. A minisorozat második része is elérhető már a Direct One felületén.

A nemzet lánya egy modernül stilizált minisorozat, amelyet a híres 19. századi cseh író, politikus és mártír, Karel Havlíček Borovský lányának tragikus sorsa ihletett

A legendás, tragikus sorsú cseh író, Karel Havlíček Borovský lánya, Zdeňka Havlíčková, kicsit Britney, de nagyon Diana, ugyanis a szomorú sorsú angol hercegnéhez hasonlóan egy tudatos, a szabályokat feszegető és újraíró figura volt, aki - rövid élete ellenére - komolyan befolyásolta és formálta a mai modern cseh öntudatot és letette a feminizmus alapjait. Zdeňka Havlíčkova a cseh történelem egyik legizgalmasabb időszakában élt a XIX. század második harmadában. A csehek ekkor igyekeztek függetlenedni a németektől, a német nyelvtől, kialakult a mai modern cseh anyanyelv, épült a nemzeti öntudatuk. Aki a magyaroknak Kazinczy, Kölcsey vagy Petőfi volt, az a cseheknek Karel Havlíček Borovský író, mártír, aki számos fontos irodalmi művet, a cseh nyelv alapjait és egy igazi modern, öntörvényű lányt hagyott maga után korai halálát követően. A lány - név szerint Zdeňka Havlíčková - a rokonainál nyomorog vagyontalanul, ám egy politikai ötletnél fogva őt, a nemzet lányát választják ki arra - néhai édesapja emlékére - hogy egy országos lottókampány segítségével megfelelő hozományt kapjon ahhoz, hogy a cseh nő prototípusát megteremtsék a személyében. A politikusok előre kiszámolták, mikor és hol kell megjelennie, milyen tippeket adjon az asszonyoknak a konyhában, hány gyereket szüljön és mi van akkor, ha belehalna valamelyik szülésébe. Igen, ezek még azok az idők voltak, amikor az asszonyok életét a születéstől a sírig az apjuk, férjük vagy akár a saját fiuk határozta meg. Zdeňka azonban úgy döntött, köszöni szépen, ezt a szerepet nem neki találták ki, úgyhogy saját kezébe veszi a sorsát. A kritikák szerint az alkotás 150 évvel Zdeňka élete után is olyan, ma is aktuális kérdéseket feszeget, mint a nő helye a világban, a nemzeti öntudat vagy éppen a szabad döntés kérdése. Örökérvényű témák, ami mindenkit foglalkoztat. Mindez persze nem érne semmit, ha a rendezők, Cristina Grosan és Matěj Chlupáček nem találnak rá Antonie Formanovára. A fiatal színésznő az első pillanatban elhiteti velünk, hogy ő bizony Zdeňka, a nemzet lánya, már az első epizódbeli alakítása igazi színészi bravúr. A rendezés pörgős, a színészek remekelnek, a díszletek abszolút autentikusak, miközben egy kis modernséget belecsempésztek az alkotók, kicsit elemelve és a mai kor igényeihez közelebb hozva a történetet. A szinkronhangokat nagyon eltalálták, még élvezhetőbbé teszi a sorozatot a magyar színészek munkája.

A nemzet lányát mindenkinek csak ajánlani lehet, aki szereti a történelmi filmeket, a múltunk nagy titkait vagy pont megismernék egy nemzet eddig kevésbé ismert figuráját. Fiatal lányoknak szintén egy "must see" darab, ugyanis - sajnos - még mindig kevés az olyan erős és határozott női karakter a mozifilmekben és streaming kínálatban, mint Zdeňka figurája. A sorozatnak már megérkezett a második epizódja a Direct One-ra, ahol hétfő esténként jönnek a hatrészes széria további részei.