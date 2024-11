A magyar tematikát erősíti az is, hogy mikor a király bolondja azt keresi, kinek a lábára illik a tündércipő, csángó népviseletbe öltözött hajadonok, vagyis a magyar falvak lányai tartják a lábukat – ha nem számítjuk azt a néhány boszorkányt, akik befurakodnak a sorba. Az sem elhanyagolható szempont, hogy hat csángó népdal átdolgozását is hallhatják a nézők. A népdalok az érzelmesebb jelenetekben szólalnak meg, mikor az árvaságról vagy a szerelemről akarnak valami fontosat mondani a szereplők – mert ebben a két témában a csángó népdalok igazán mélyek és szívszaggatók. Aki azonban úgy gondolná, hogy ez egy „népiesch” előadás, azt ugyanúgy tájékoztatjuk, akár a népviseletbe öltözött Tündérkirálynő Hamupipőkét: „Megnyugtatlak: van mindenféle ruhám.” Valóban: Berzsenyi Krisztina jelmeztervező lélegzetelállító ruhakölteményeket varázsolt, Hamupipőke báli ruháját vagy a Tündérkirálynő öltözékét a Disney is megirigyelhetné. A népdalfeldolgozások és az operai igényességgel megkomponált betétdalok mellett pedig tangót vagy akár bugivugit is hallhatunk. Az alkotók bravúrja, hogy ez az eklektikus világ hibátlan harmóniával áll össze.