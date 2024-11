Az utcák, terek eredeti neveinek helyreállítása a rendszerváltás után kezdődhetett meg, de korántsem lett befejezett művelet. E mulasztást próbálják ma is orvosolni a Patrióták, akik szerint a XIII. kerületi Horn Gyula sétánynak is el kell tűnnie a térképről a volt szocialista kormányfő dicstelen ’56-os szerepe miatt. Ezt a beadványukat Wittner Mária is maradéktalanul támogatta.