Folkprogramok sokaságával várja látogatóit a Gombaszögi Nyári Tábor

A fesztivál társrendezőjeként idén is nagyon gazdag kínálattal várjuk a látogatókat, akik az évek során szívükbe zárták mind a helyszínt, mind a programokat. A bevált programstruktúrán jó pár éve nem változtattunk. Alapelvünk, hogy a hagyományos, autentikus népzenét játszó zenekaroktól kezdve a világzenében otthonosan mozgó formációkig több stílus szerepeljen a palettán. A minőség is fontos számunkra: igyekszünk a legjobb zenekarokat meghívni. A másik vezérfonal alapján a Szlovákiában élő nemzetiségeket vonultatjuk fel. Ennek jegyében ebben az évben is négy nemzetiségi zenekar lép színpadra