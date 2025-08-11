augusztus 11., hétfő

Nemzeti Hauszmann Program

56 perce

Csuja Imre a budai Várhoz kötődő emlékeiről mesélt (videó)

Címkék#Csuja Imre#Nemzeti Hauszmann Program#élmény

A népszerű színész csodálattal követi, hogyan újul meg a Budavári Palotanegyed.

MW

Csuja Imre Jászai Mari-díjas színművész mesél a budai Várhoz kötődő emlékeiről a Nemzeti Hauszmann Program legújabb kisfilmjében.

Csuja Imre
Csuja Imre Jászai Mari-díjas színművész, érdemes és kiváló művész
Fotó: Zih Zsolt / Forrás: MTI

A népszerű színész szerint a magyarországi várak ugyanolyan jelképes jelentőséggel bírnak, mint a templomok.

Elmesélte, hogy pályakezdőként egy alkalommal Cserhalmi Györggyel forgatott közös jelenetet egy pincében, a Vár alatt. A legendás színész akkor egy életre szóló tanáccsal látta el. Hogy mi volt az? Kiderül a videóból.

Csuja Imrét számos élmény fűzi a Budavári Palotanegyedhez is, hiszen az elmúlt évek alatt gyakran lépett fel a Várkert Bazárban, és azóta is csodálattal követi, hogyan újul meg ez a történelmi városrész.

 

