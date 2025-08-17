2 órája
Filmvetítések is várják a gyerekeket a Városligetben
Filmvetítések, interaktív meseelőadások, koncertek és kézműves foglalkozások is várják a gyerekeket a budapesti Városligetben augusztus 19-én és 20-án; a programok egyik vendége Bodrogi Gyula színművész lesz - tájékoztattak a szervezők.
Érdeklődők a Szent István-napi programsorozathoz kapcsolódó Varázsliget rendezvényen a Városligetben 2024. augusztus 19-én
Forrás: MTI
Fotó: Kocsis Zoltán
A Varázsliget színpadán fellép többek között az Egyszervolt Mesezenekar és a Tintaló Társulat, filmvetítésen lesz látható az Ágacska, a Mézga család, valamint Süsü, a sárkány kalandjai.
Bodrogi Gyula nemcsak Süsü hangjaként, hanem egy exkluzív beszélgetés vendégeként is várja a közönséget a Süsü világa című programban.
A Vajdahunyad vára előtti téren egyebek mellett herceg- és hercegnőképző programok, gőzhajtású triciklis artistamutatványok, rabló-pandúr játék, kovácsműhely és vívásbemutató szórakoztatja a gyerekeket.
Több mint 45 ezer pirotechnikai effekt lesz a tűzijátékon
A Magyar Honvédség is készül programokkal: a családok megtekinthetik a katonaság által használt harckocsikat és egy Gripen vadászgép makettjét is - olvasható a közleményben.
A Varázsliget programjait mindkét napon 10 és 18 óra között tartják, a részvétel ingyenes.
A Szent István-nap programjai, valamint az előadókkal és a műsorokkal kapcsolatos részletes információk a folyamatosan frissülő szentistvannap.hu weboldalon és az ünnepségsorozat hivatalos mobilalkalmazásában olvashatók.