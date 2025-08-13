1 órája
Idén is színes programokkal várják az embereket a protestáns egyházak a budai Várba
Protestáns sokadalom címen idén is szervez az államalapítás ünnepe alkalmából kulturális, hitéleti, gasztronómiai rendezvénysorozatot a református, az evangélikus, a baptista és a metodista egyház a budai Várban – közölték a szervezők az MTI-vel.
Egyházi szervezetek és könyvkiadók, egyházi kötődés kulturális előadók várják az érdeklődőket az állami ünnepen
Forrás: Reformatus.hu
Azt írták: az idén harmadik alkalommal megrendezett programsorozat az államalapítás előestéjén kezdődik. A Bécsi kapu téri evangélikus templomban augusztus 19-én a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) ünnepi istentiszteletén Kondor Péter evangélikus püspök, a MEÖT alelnöke hirdet igét.
Augusztus 20-án könnyű- és klasszikus zenei koncertek, előadások, gyermekprogramok és kirakodóvásár is lesz a budai Várban, összesen három helyszínen.
A Kapisztrán téren fellépnek mások mellett Gryllus Dániel és zenésztársai, a HolddalaNap és a BorzsaVári Zenekar, de a gospelt és a Szabó Lőrinc verseit kedvelők sem fognak unatkozni. A gyermekfoglalkozásnak a Bécsi kapu téri templom ad otthont, itt a legkisebbek interaktív foglalkozásokon ismerkedhetnek meg a templom kincseivel – olvasható a közleményben. A klasszikus zene kedvelői sem maradnak program nélkül: kórustalálkozó és orgonamaraton segít megismerni a szervező felkezetek egyházzenei sokoldalúságát – írták.
A zenei programok mellett kiállítás és pódiumbeszélgetések is várják az érdeklődőket. Az Országos Levéltár épületében Egyedül az Írás címmel időszakos egyháztörténeti tárlat várja a közönséget, a keresztasztal-beszélgetések pedig a legégetőbb témákat érintik: a klímavédelmet, a Z generáció kihívásait és az egyház jövőjét – tették hozzá.
Az esemény részletes programját ITT tudja megtekinteni.