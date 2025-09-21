szeptember 22., hétfő

Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország

3 órája

Mága Zoltán és vendégei Gödöllőn adtak jótékonysági gálakoncertet

Címkék#Mága Zoltán#Hankó Balázs#koncertsorozat

A gödöllői Királyi Kastély Lovardájában adott jótékonysági koncertet vasárnap Mága Zoltán hegedűművész vendégei társaságában. Az eseményen jelen volt Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter is.

MW
Mága Zoltán és vendégei Gödöllőn adtak jótékonysági gálakoncertet

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter beszédet mond Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas hegedűművész és művészvendégei jótékonysági koncertje előtt a gödöllői Királyi Kastély Lovardájában 2025. szeptember 21-én

Forrás: MTI

Fotó: Kocsis Zoltán

A tárcavezető arra kérte a koncert hallgatóságát, támogassák a gödöllői Bezsilla-villa felújítását, ezzel pedig a 802. Szent Korona Cserkészcsapatot, amely azt használni fogja.

MÁGA Zoltán
Fotó: Kocsis Zoltán / Forrás:  MTI

„Mi gödöllőiek büszkék vagyunk a cserkészetre, gondoljunk csak 1933-ra, amikor itt volt a Cserkész Világdzsembori. Legyünk büszkék a 802. Szent Korona Cserkészcsapatra, amely több mint négyszáz fővel az ország második legnagyobb cserkészcsapata" - mondta Hankó Balázs az eseményen.

A koncerten, amelyen világhírű magyar zeneszerzők művei csendültek fel, Mága Zoltán mellett Mága Jennifer és Ifj. Mága Zoltán is színpadra lépett a Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekar és a Budapesti Gipsy Virtuózok közreműködésével.

Vendégként fellépett Sümegi Eszter és Molnár Levente operaénekes, valamint Molnár Piroska, Bodrogi Gyula és Szacsvay László színművész.

Egy hónappal ezelőtt a Szent István Bazilikától indult útjára a Kárpát-medence legnagyobb jótékonysági koncertsorozata, a „Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország" című programsorozat, amely Mága Zoltán nevéhez fűződik. 

Ennek állomása volt a vasárnapi gödöllői jótékonysági gálakoncert.
 

 

