57 perce
Ómama meséi – varázslatos tárlat nyílt a Városliget Látogatóközpontban
Silingi Terézia Ómama meséi című mesekönyvét pénteken mutatták be. Az eseményt követően a kötet illusztrációinak eredeti festményeiből rendezett, ingyenesen látogatható kiállítás nyílt a Városliget Látogatóközpontban.
A 16 nagy illusztrációból álló, szeptember 30-ig ingyenesen látogatható tárlat a Néprajzi Múzeum épületében található kiállítótérben, a Városliget Látogatóközpontban Gábriel arkangyal szobormásolata mellett tekinthető meg – közölte a Városliget Zrt.
A 140 oldalas, esztétikai élményt is nyújtó klasszikus mesekönyv és a tárlat egyaránt a családi örökség, az élő mesemondás és a generációk közötti kapcsolat fontosságát ünnepli.
A kiállítás házigazdája a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. – tették hozzá.
Az összegzés felidézi, hogy
Silingi Teréziakorábbi igaz családregénye, az Ómama nyaklánca több kiadást megért, az olvasók kedvence lett.
Pedig Silingi Terézia 70 éves korában kezdett el írni, miután az unokái is felnőttek és sok szabadideje maradt.
Az Ómama nyaklánca sikere után úgy gondoltam, nemcsak a felnőttek, hanem a gyerekek is megérdemelnek néhány igaz mesét. A mesemondás nagyon fontos kapcsolódási pont szülő és gyermek között és arra is alkalmat ad, hogy a gyerek kérdezzen vagy elmondjon olyasmit, amit másként nem mondana el
– mondta a kötet szerzője, aki azt is elárulta, hogy írt még egy családregényt, ami jelenleg szerkesztés alatt áll és várhatóan jövőre jelenik meg.
Százezernél is többen regisztráltak eddig a Liget+ digitális rendszerbe
A könyvbemutató díszvendége Müller Péter Kossuth-díjas író volt, aki a közlemény szerint arról beszélt, hogy már kicsinek is felnőtt lélek volt.
Gyerekeknek mesélni viszont az tud, aki megőrizte magában a gyermeki lelkületet, mint Silingi Terézia
– fogalmazott.
A kiadvány illusztrátora, Felföldi Anna arról beszélt, hogy az illusztrációkban hangsúlyosak lettek a kontúrok, a vintage szín- és formavilág.
Minden mese egy nagy illusztrációval kezdődik, amit egy mesélő bordűr keretez, ez a keret pedig a többi oldalon is segíti az olvasót a történet követésében
– tette hozzá.
Az Ómama meséi nem csupán mesekönyv, hanem emlék és örökség.
Egy 87 éves nagymama hangján megszólaló történetfolyam, amely a mai gyerekekhez is elér, ha felnőttek segítik hozzá őket.
A könyv a múlt értékeit a jelenbe hozza kézzel festett képekkel, őszinte mesékkel, valódi érzelmekkel.
A könyvbemutató és kiállításmegnyitó háziasszonya Csongrádi Kata színművész volt, aki mesélt is a jelenlévőknek a kötetből.