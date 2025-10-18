A Véletlenül írtam egy könyvet is innen indult – most új filmtervek mutatkoztak be

A műsorban még láthatnak riportot az Ember maradj! Az Ákos-sztori. Eddig. című film díszbemutatójáról, szó lesz Nemes Jeles László Oscar-díjas rendező legújabb, Árva című filmjéről, amely október 23-án debütál a magyar mozikban, valamint arról is, hogy Sós Bálint Dániel Minden rendben című, súlyos morális dilemmát boncolgató filmje már elérhető a Filmión.

Lakos Nóra, a Cinemira fesztiváligazgatója

Fotó: sportshot.de / Forrás: Cinemira

Lakos Nóra, a Cinemira fesztiváligazgatója úgy fogalmazott:

A Cinemira Film Pitch Fórum és fesztivál célja, hogy újra készüljön gyerek- és ifjúsági film hazánkban.

Hozzátette: bízik benne, hogy a Véletlenül írtam egy könyvet sikere nyomán mostantól több film készül a fiatal közönségnek.

A fesztiváligazgató a Svenknek a Junior Film Pitch kapcsán kifejtette: „Milyen izgalmas lenne, ha nem középkorú emberek mondanák meg, hogy milyen filmek készüljenek a gyerekeknek, hanem ők hoznák.”