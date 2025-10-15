Kiállítással tisztelegnek a 100 éve született Kállai Ferenc színművész előtt

A Kállai 100 országos ünnepségsorozat részeként megrendezett kiállításon fotókkal, tablókkal, személyes tárgyakkal idézik meg az 1925. október 4-én, Gyomán született művész alakját – mondta a megnyitón Szonda István, a Gyomaendrődi Kállai Ferenc Népfőiskola Alapítvány elnöke.

Érdeklődők a Kállai Ferenc színművész születésének centenáriuma alkalmából rendezett Kállai 100 című kiállításon

Fotó: Oláh Tamás / Forrás: MTI

A tablók bemutatják Kállai Ferenc életútját, legfontosabb színpadi és filmes szerepeit. A kiállításon szerepel Keleti Éva fotóművész csaknem harminc alkotása, melyek hűen ábrázolják Kállai Ferenc gazdag pályáját és személyes életének néhány mozzanatát.

Az október 31-ig látogatható kiállításon életének egy-egy szakaszát reprezentálják különböző dokumentumok, elismerések, és személyes tárgyak is, melyek korábban a művész otthonát díszítették.

Látható a tárlaton Krampner Ferenc néven született művész anyakönyvi kivonata, bizonyítványai, számos családi fotó, igazolványok, és édesanyjának írt névnapi köszöntője is 1939-ből.