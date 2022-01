A Ferencváros egygólos győzelmet aratott csütörtökön a vendég Bayer Leverkusen felett a labdarúgó Európa-liga csoportkörének utolsó, hatodik fordulójában, így megszerezte becsületpontjait a sorozatban.

Aissa Laidouni 82. percben fejelt góljának köszönhetően a magyar bajnok öt vereség mellett egy sikerrel búcsúzott a nemzetközi kupaporondtól.

A csoportot a német csapat nyerte, így nyolcaddöntőbe jutott, mögötte a spanyol Real Betis másodikként szintén továbblépett, míg a harmadik skót Celtic Glasgow a Konferencia-ligába került át.

Európa-liga, G csoport, 6. (utolsó) forduló:

Ferencváros-Bayer Leverkusen (német) 1-0 (0-0)

Groupama Aréna, 12 127 néző, v.: Kirill Levnyikov (orosz)

gólszerző: Laidouni (82.)

sárga lap: Laidouni (84.), Blazic (90.), Cabraja (92.), illetve Bellarabi (25.), Recosz (86.), Kossounou (87.)

Ferencváros:

Dibusz - Botka, Blazic, S. Mmaee, Kovacevic - Laidouni, Loncar (Vécsei, 81.) - Zachariassen (Somalia, 70.) - Zubkov (Cabraja, 88.), Uzuni, Nguen (R. Mmaee, a szünetben)

Bayer Leverkusen:

Lunyev - Recosz, Kossounou, Tapsoba (Tah, a szünetben), Sinkgraven - Aranguiz (Frimpong, 71.), Palacios (Andrich, 63.) - Amiri - Bellarabi (Diaby, 71.), Alario (Adli, 81.), Paulinho

II. félidő:

82. perc: egy szöglet után Zubkov bal oldali beadását Laidouni az ötös bal sarkáról a rövid sarokba fejelte (1-0).

A hazai szurkolók annak ellenére élőképpel, némi pirotechnikai bemutatóval és kiváló hangulattal várták kedvenceiket, hogy a mérkőzésnek már nem volt tétje a presztízsen kívül, mivel az eredménytől függetlenül biztos volt, hogy a német csapat csoportelsőként, míg a magyar bajnok csoportutolsóként zár.

A zöld-fehérek ezt meghálálva igencsak elszántan kezdtek, az első helyzetet is ők hagyták ki. A rivális is felszabadultan futballozott, így nyílt sisakos küzdelem alakult ki, mindkét fél előtt adódtak lehetőségek, az első bravúrt Dibusz mutatta be bő negyedóra elteltével. A játékrész derekánál a tartalékos összeállításban is rendkívül erős gyógyszergyáriak magukhoz ragadták az irányítást. A szünet előtti időszakra ha az iram nem is, de a színvonal valamelyest visszaesett, a szüntelenül éneklő szurkolók közben azzal emlékeztek a napokban elhunyt énekesre, Kóbor Jánosra, hogy az Omega Gyöngyhajú lány című számát is dalolták

A folytatásban ismét energikusabban vetette magát a küzdelembe a Ferencváros, de ígéretes támadásai végén rendre hiba csúszott az utolsó passzokba, így komoly helyzet nem alakult ki. A Leverkusen gyors ellenakciói viszont kifejezetten veszélyesek voltak, Dibusznak több nagy védése is volt, tulajdonképpen az ő bravúrjainak köszönhette a magyar együttes, hogy nem került hátrányba. A vendégek kihagyott helyzetei számukra megbosszulták magukat, mert Laidouni fejesgólja végül győzelmet ért az FTC-nek.