Montrealban pénteken helyi idő szerint délelőtt 10 órakor, közép-európai idő szerint 16 órakor kezdődött meg a rövid pályás gyorskorcsolyázók világbajnoksága – írja a Magyar Nemzet.

A februári pekingi téli olimpia magyar hőse, Liu Shaoang – aki 500 méteren arany-, 1000 méteren bronzérmes lett a kínai fővárosban –, ott van a vb-n, bátyja, Liu Shaolin Sándor és az amerikai születésű Krueger John-Henry viszont nem utazott el Kanadába.

Válogatottunk edző-menedzsere, Bánhidi Ákos úgy fogalmazott: lelkileg mindkettőjüket megviselték az ötkarikás játékokon történtek, nekik most jobbat tesz a hosszabb pihenő. Mint ismert, Liu Shaolin 1000-en elsőként haladt át a célvonalon, de kizárták, címvédő férfiváltónk pedig csak hatodik lett az olimpián. A vb-n a férfiaknál Liu Shaoang mellett Nógrádi Bence és Jászapáti Péter szerepel egyéniben, míg a nőknél Jászapáti Petra és Kónya Zsófia indul. Rajtuk kívül Talabos Attila és Bontovics Balázs, illetve Somogyi Barbara, Somodi Maja és a koronavírusos Sziliczei-Német Rebeka helyett csapatba került Schönborn Melinda utazott el a kanadai városba, ők váltóban kaphatnak lehetőséget.

A vb rajtja előtt a magyar csapat háza tájáról felemás hírek érkeztek.

– A csarnok egy régi építésű létesítmény, de maga a jég az rendben van. Viszont a szállásunk nem felel meg egy világbajnokság színvonalának. Nem jó az étel, rossz a környék – tájékoztatott még csütörtökön Bánhidi Ákos, aki az akklimatizálódásról azt mondta, hogy ez a szokásos módon zajlott.

Kellett pár nap, mire a fiatal csapatunk belerázódott a kanadai időzónába, de csütörtökön ezzel már nem volt probléma. Arról, hogy mit vár a mieinktől, Bánhidi Ákos azt mondta, nem szeret előzetesen tippelni, de azt mindenkitől elvárja, hogy hozza a tőle telhető legtöbbet, amit tud.

– Nehéz előzetesen véleményt alkotni, hiányoznak országok, neves versenyzők, érdekes világbajnokság lesz

– jegyezte meg a szakvezető.

Az ukrajnai háború miatt kizárt oroszok mellett a kínaiak, a kazahok és a japánok sem indulnak a világbajnokságon, ezért kapott lehetőséget a magyar női váltó, amely eredetileg nem kvalifikálta magát a vb-re a legjobb nyolc csapat közé.

Pénteken a férfi 1500 méter hét negyeddöntős futama nyitott a programot. Az összetett világbajnoki cím védőjelént 1-es számú sisakban korcsolyázó Liu Shaoang futamgyőztesként ment tovább, Nógrádi Bence és Jászapáti Péter nem járt sikerrel. Mindketten negyedikként zártak futamukban, és a továbbjutáshoz legalább a harmadik helyen kellett végezni. Nógrádi mindenesetre három, Jászapáti két ellenfelét megelőzte. Női 1500-on Kónya Zsófia negyeddöntős futamában csak ötödik lett, Jászapáti Petra viszont harmadik, ő továbblépett az elődöntőbe. Az elődöntő a férfiaknál és a nőknél is azt jelenti, hogy huszonegyen maradtak versenyben, a szombati folytatásban három hétfős futam jön majd.

Pénteken az 500 és az 1000 méteres számokban is selejteztek, a férfiakra mindkettőben két kör várt a népesebb mezőnyre, a nőkre csak egy, hogy kiderüljön, kik jutnak a negyeddöntőbe. 500-on szombaton, 1000-en vasárnap osztanak érmeket. 500-on Jászapáti Petra első lett futamában, Kónya Zsófia második, ők gyorsan kipipálták a feladatot. A férfiaknál Liu Shaoangot az első körben most sem tudta senki megelőzni, de Nógrádi és Jászapáti Péter is vette az akadályt, ők egyaránt másodikok lettek futamaikban. S a második kör is teljes magyar sikert hozott. Liu Shaoang megint első lett, Nógrádi második, Jászapáti Péter harmadik, de ez is elég volt. Ezzel eldőlt, hogy 500 méteren mind az öt indulónk ott van a negyeddöntőben, ami a férfiaknál és a nőknél is a legjobb húsz versenyzőt jelenti.

Liu Shaoang megmutatta, hogy miért ő korcsolyázik az 1-es sisakban,

1000 méteren is megnyerte mindkét futamát, vagyis a nap során mind az ötöt. Bár a második körben a négyes pályáról indult, a nap végére is maradt ereje, egy lendülettel mind a három riválisa mellett ellépett. Az első körből Jászapáti Péter a második, Nógrádi Bence a harmadik helyen lépett tovább, a másodikban Nógrádi második lett, ő is automatikusan továbbjutott. Jászapáti Péter a második futamában a harmadik helyen végzett, de időeredményével ő is továbbjuott a negyeddöntőbe. A legjobb húsz között négy ötös futamot rendeznek, Liu Shaoang és Jászapáti is a negyedikbe került. A nőknél Jászapáti Petra futamában a második, Kónya Zsófia a harmadik helyen végezve jutott a negyeddöntőbe, ugyancsak a legjobb húszba. Szombaton mindketten a harmadik futamban lépnek jégre.

Borítókép: Liu Shaoang a pekingi téli olimpián 2022. február 13-án / MTI / Kovács Tamás