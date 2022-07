Rövid történeti ismertetővel érdemes kezdeni. A maratoni táv a kajak-kenuban nem olimpiai szám, ezért kerülhetett a világjátékok műsorára. Maga a táv hosszúsága is változott az évek során, mostanra megállapodott 21 km-nél, valójában tehát csupán fél maraton a maraton – írja a Magyar Nemzet.

Hajdanán, ha nem is a maraton, a 10 000 méter olimpiai szám volt, a magyar kajak-kenu első ötkarikás aranyérmét ezen a távon férfi kajak kettesben Fábián László és Urányi János szerezte 1956-ban. A tíz kilométer ezek után is fontos eleme volt a sportágnak, a világbajnoki programban egészen 1993-ig szerepelt. Érthetetlen döntésként akkor onnan is száműzték.

A közelmúltban, egész pontosan 2010-ben aztán a hosszú táv, immár csak 5000 méter legalább a vb-programba visszakerült, s váratlanul, helyesebben inkább érthetően nagy népszerűségnek örvend, a sportág legnagyobb alakjai rendre rajthoz állnak ebben a számban s pezsgő presztízscsatát vívnak egymással.

Innen jöhetett az ötlet, hogy a maratoni szakágban is legyen egy rövidebb műfaj, az úgynevezett rövidkörös verseny, a távot tekintve 3,4 km, amely tavaly már be is mutatkozott a maratoni vb programjában. Reméljük, hogy innen már csak egy lépés, s maratoni szakág ismét teljes jogú része lesz a kajak-kenunak.