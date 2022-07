A Világjátékok magyar sajtócsapatának tájékoztatása szerint a Farkas Balázs, Hajdú Kata, Lőcsei Zoltán, Makranszki Anna, Ruzicska Vanessza, Ökrös Janka, Simon Zsófia, Szöllősi Panna alkotta aerodance csapat már a selejtezőben is a legjobb volt, majd a fináléban is nagyszerűen teljesített, 18,250 pontot kapott gyakorlatára és Romániát 0,350 ponttal megelőzve szerezte meg az aranyérmet.

– Nagyon sokat dolgoztunk ezért a Világjátékok-győzelemért. Hálás vagyok mindenkinek, hiszen mind a nyolcan kihoztunk mindent magunkból. És ez nem csupán a játékokra vonatkozik, hanem az egész felkészülésre – mondta Farkas Balázs.

A nap másik aerobik versenyszámában csak egy hajszálon múlt a magyar diadal, a Bali, Mazács kettős ugyanis 20,600 pontot érdemelt ki a döntőben, melynél a végül győztes Lucas Barbosa, Tamires Silva brazil duó 0,050 ponttal volt jobb.

A kajakpályán a hétfőn a maratonisták rövid távján első Kiszli Vanda 21 kilométeren is aranyérmes lett. Az Atomerőmű SE hatszoros világbajnoka a dán Cathrine Raskkal vívott különcsatát a győzelemért, sokáig együtt haladtak az élen, végül Kiszli az utolsó futásnál lehagyta riválisát és megszerezte második aranyérmét. Az eredményhirdetés után pedig az is kiderült, hogy "A nap versenyzője" címet is ő érdemelte ki. A szám másik magyarja, Csikós Zsóka negyedik lett, alig egy másodperccel elmaradva a harmadik helyezettől.

– Meglepett, hogy engem választottak a nap versenyzőjének, ezen a napon is több bajnokot avattak a játékokon. Örülök, hogy a klasszikus maratoni számban is győztem, tetszett ez a felhajtás a különdíj átadásnál. Nem vagyok hozzászokva, hogy autogrammokat osztogatok, és nagyszínpadra szólítanak – mondta Kiszli Vanda.

A férfiak klasszikus versenyében Noé Bálint a 12. lett.

Az aerobikosokkal párhuzamosan, ugyanazon a helyszínen versenyeznek a ritmikus gimnasztikázók és Pigniczki Fanni révén kedden magyar szempontból sporttörténelmi siker született. Az MTK Budapest sportolója ugyanis kétszer is dobogóra állhatott, karikával, illetve labdával is harmadik lett.

– Ezt még most sem merem elhinni. Sportpályafutásom, sőt a magyar ritmikus gimnasztika történetében fontos mérföldkő ez a Világjátékok. Mindkét gyakorlatom lehetett volna még jobb, de ne legyünk telhetetlenek – összegzett boldogan Pigniczki Fanni, aki az első magyar rg-s, aki olimpiára és Világjátékokra is kijutott.

A Világjátékokon eddig 61 ország versenyzői szereztek érmet. A németek mögött 10 arannyal, 6 ezüsttel és 7 bronzzal az éremtáblázat második helyén állunk!

Borítókép: Kiszli Vanda / Magyar Kajak-Kenu Szövetség / Facebook