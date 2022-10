Meddig nem kapok még levegőt? A kérdést Palik László tette fel 537 méteres tengerszint feletti magasságban. A szabad enciklopédiában található meghatározás szerint sportriporter, újságíró, üzletember és tereprali-versenyző teherhordóként tűnt fel a 15. Eged-hegyi sherpa rally versenyen. Az extrém kihíváson nem másra vállalkozott az egykori műsorvezető, mint arra, hogy 40 kiló téglával a hátán megtesz négy kilométert, és legyőz 300 méter szintemelkedést. Nem árulva zsákbamacskát elmondható: sikerült a próbatétel, méghozzá másfél órán belüli idővel, sőt ez valamennyi indulónak összejött, amire a rendezvény történetében a korábbiakban nem akadt példa.

Palik sporttárs 12 év múltán vette a fejébe újra a versenyzést, és ha már erre az elhatározásra jutott, komolyan gondolta. Nyolc hónapig tartó felkészülés előzte meg a hegyi kihívást.

Szeretném azt mutatni, hogy attól még, hogy 60, az tényleg csak egy szám – utalt jelzésként, ugyanakkor elhanyagolandó tényezőként korára a szenior sherpa, majd hozzátette:

amikor az ember maga mögött tudja az utat, akkor az egy csodálatos, felszabadító érzés, amit mindenkinek kíván, mert épül belőle az ember.

Palik Lászlót, ha nem is könnyen, de felengedte a hegy, ami maradéktalan boldogsággal töltötte el.

Sokan voltak így ezzel azok közül is, akik számára az ismert energiaital-konszern biztosította a hátteret az extrém próbák teljesítéséhez. A Red Bull nem sok sportversenyt támogatott Magyarországon, ám a sherpa rally ezek közé tartozott. Továbbmenve: az Eger mellett lévő Eged-hegyi viadal főszervezője, Járdán Zsolt és három társa idén tizedik alkalommal is célba ért a világ legkeményebb csapatversenyén, az ausztriai 35. Red Bull Dolomitenmann-on. Az RB ezen kívül a Forma–1 történetének megkerülhetetlen szereplőjévé vált, ahogy főszponzora a Gulácsi Pétert, Willi Orbánt és Szoboszlai Dominiket foglalkoztató német Leipzig labdarúgó-csapatnak is. A lipcseiek kedden a Bajnokok Ligájában a Real Madrid elleni 3–2-es hazai győzelemmel tisztelegtek az osztrák cég 78 éves korában elhunyt milliárdos alapítója és tulajdonosa emléke előtt. Dietrich Mateschitz elveszítette a rákkal szemben vívott hosszú harcát, az viszont vitathatatlan, hogy maradandó nyomot hagyott maga mögött. Szárnyakat adott a vágyakhoz, ami azért nem kevés. Azonban ne feledjük: befektetett energia nélkül nem jön csak úgy, magától az eredmény. Hatvan év alatt sem, fölötte pedig kiváltképp.