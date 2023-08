Az olimpiai kvótát már július elején az Európa Játékokon megszerző Gulyás a csütörtöki körvívásban 20 győzelmet aratott és 15 ellenfelétől kapott ki, ezzel az eredménnyel pedig - öt riválisáéval azonos pontszámmal - a mezőny közepéről kezdhette meg a vasárnapi 18-as döntőt, húsz ponttal elmaradva az éllovastól. A tavalyi vb ezüstérmesének azonban vasárnap hamar elszállt az esélye arra, hogy ismét dobogós helyen végezzen, mivel a lovaglást pont nélkül zárta. Lovával leverte az első akadályt, majd az 5-ös A elemét, azután a 9-es A eleménél is leesett a rúd, a B előtt pedig megállt a ló. Aztán az ismétlésnél is ellenszegült, később pedig rombolt is, így Gulyás Michelle-t kicsengették. Az emelt páston nem szerzett plusz pontot, úszásban viszont a várakozásnak megfelelően az élcsoportban végezett, 2:12.38 perccel harmadik lett. A kombinált számot ezzel együtt utolsóként kezdte és nem is volt esélye előre lépni, végül 11:54.30-as idővel, a 17. eredménnyel fejezte be a lövészetes futást és maradt a 18.

Alapesetben az első három hely ért kvótát, de azzal a megszorítással, hogy ha olyan öttusázó végez érmes pozícióban, aki már korábban kiharcolta az ötkarikás részvétel lehetőségét, a kvóta nem tolódik lejjebb, a ki nem osztható helyeket a 2024. június 17-én érvényes olimpiai világranglistáról töltik majd fel.

Győzött az olasz Elena Micheli, mögött honfitársa, Alice Sotero ért célba - nekik már volt kvótájuk -, és a brit Kerenza Bryson lett a harmadik. Ő ezzel párizsi indulási jogot szerzett.