Eseménydús első néhány percet láthatott a közönség. A hazaiak hamar megszerezték a vezetést, de egy perccel később 11-est harcolt ki az MTK, mert Szafronov a büntetőterületen belül felrúgta Katát. A labda mögé Antonov állt oda, de csúnyán fölé rúgta. A folytatásban a vendégek birtokolták többet a labdát, veszélyesebbek is voltak ellenfelüknél, a ZTE leginkább távoli lövésekkel próbálkozott, ám nem igazán tette próbára Demjént. A vendégtámadások hamarosan góllá értek, majd az első játékrész hajrájában részben sérülés, részben taktikai ok miatt kettőt is cserélt Boér Gábor, a házigazdák vezetőedzője. Mintegy keretbe foglalva a félidőt, a szünet előtt ismét előnybe kerültek a zalaiak: egy beadás után Hej kezére pattant a labda, Csonka játékvezető pedig a videobíró segítségével büntetőt ítélt, amelyet Tajti értékesített magabiztosan.