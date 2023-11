"Ezért gondolta úgy az MLSZ, hogy a korábbi nagy rendezvények mellett itt az ideje, hogy egy BL-döntőt is szervezzünk, erre a két lehető legkorábbi időpont a 2026-os és a 2027-es idény volt" - fogalmazott a szóvivő, aki azt is elárulta, hogy a részletes pályázati anyagban többek között ki kellett térni a közlekedésre, a biztonságra, a csapatok és a szurkoló elszállásolására, a szurkolói zónák kialakítására is.

Az UEFA tervei szerint a BL-döntők köré egy többnapos fesztivált terveznek, ezt egy budapesti döntő esetén a főváros különböző részein bonyolítanák le

- tette hozzá Sipos Jenő, és hangsúlyozta, a BL-finálé "sokkal nagyobb volumenű dolog", mint például az El-döntő.