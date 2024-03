A hazaiak sorozatban harmadik kudarcukkal egyre nagyobb bajban vannak, ugyanis továbbra is kilenc pont a hátrányuk a bennmaradó tizedik helyezettel szemben.

Remekül kezdett a bennmaradásért küzdő Kisvárda, ugyanis már öt perc után vezetést szerzett. Ezt követően az esélyesebb Debrecen magához ragadta a kezdeményezést, számos veszélyes akciót vezetett, azonban a lövéseket vagy blokkolták a hazai védők, vagy elkerülték a kisvárdai kaput. A minimális előny birtokában a Kisvárda gyors ellentámadásokra rendezkedett be, ezek is magukban hordozták a veszélyt a kissé kinyíló riválissal szemben. A szünet előtti negyedórában a hajdúságiak többször is a hazai védelem mögé tudtak kerülni a jobb oldalon, de a beadások egyszer sem találtak üres embert középen, viszont egy ízben Vajda egymaga oldotta meg a szituációt – befele cselezett, majd kilőtte a jobb felső sarkot –, ez jelentette az egyenlítést.

A második félidő nagy debreceni helyzettel indult: ezúttal pontos volt Vajda jobb oldali beadása, de Domingues óriási helyzetben mellé fejelt. Néhány perccel később viszont már nem hibázott a középpályás, amikor Dzsudzsák balról ívelt középre. Domingues szűk negyedóra alatt harmadszor is fejjel veszélyeztetett, ám első kísérletéhez hasonlóan elvétette a bal sarkot. A Kisvárda a hajrában sem tudott újítani, csupán egyetlen komoly lehetősége volt az egyenlítésre, igaz, Matic fejesénél a jobb kapufa mentett a debreceni kapus helyett. A hajdúságiak viszont többször is végleg eldönthették volna a három pont sorsát, ezt végül Manrique tette meg egy mesteri csavarással a rendes játékidő utolsó percében.