A 200 méteres pillangóúszás világcsúcstartója (1:50.34 perces idővel) legutóbb húsz hónappal ezelőtt állt rajthoz nemzetközi versenyen, és ma Barcelonában tesz pontot hosszú távolmaradásának időszakára – írta meg az Origo.

Selmeci Attila, Milák Kristóf egykori edzője a Magyar Úszó Szövetség évzáró gáláján a Hotel Hiltonban 2022. november 25-én

Fotó: Szigetváry Zsolt / Forrás: MTI

Sok edzést kihagyott

Milák legutóbb 2022 augusztusában, a római Európa-bajnokságon versenyzett külföldi riválisok ellen, méghozzá elképesztő sorozatot bemutatva. A most 24 éves klasszis Rómában aranyérmet nyert 100 és 200 pillangón, valamint a 4x200-as gyorsváltóval, mindemellett pedig 100 gyorson és a 4x100 méteres váltó tagjaként még két ezüstérmet is begyűjtött. Akkor arra senki sem számíthatott, hogy csaknem két évig nem indul nemzetközi versenyen, és kihagy többek között két vb-t is – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

A magyar klasszis áprilisban egy év szünet után látványosan tért vissza az országos bajnokságon, amelyen a hat számából ötöt megnyert, ám utána ismét arról érkeztek hírek, hogy hanyagolja az edzéseket. Most pedig, kevesebb mint egy hónappal az idei vizes Európa-bajnokság úszóversenyeinek kezdete előtt Milák Kristóf a válogatott versenyzők kéthetes törökországi edzőtáborában készül a belgrádi Eb-re, amit 33 nappal később követ a párizsi olimpiai megmérettetés.

Korábbi edzője, Selmeci Attila szerint, aki a 2021-es tokiói olimpián az aranyérem megszerzéséig vezette Milák felkészülését, a 24 éves úszó keményen dolgozott Törökországban, hogy megfeleljen az előtte álló kihívásoknak.

Csúcsforma kell az olimpiához

Milák Barcelonában a rajtlisták szerint szerdán 100 pillangón, csütörtökön pedig 100 gyorson és a fő számában, 200 pillangón áll rajthoz. A verseny után a magyar sportoló rögtön utazik a Mare Nostrum következő állomására, Monacóba, ahol június 1-jén és 2-án ugorhat vízbe. Selmeci szerint jó, hogy most jönnek a versenyek, bár szerinte a június 17-én kezdődő belgrádi Eb-n kaphatunk tisztább képet Milák formájáról – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról.

Úgy tudom, hogy Kristóf becsülettel edzett Törökországban, kíváncsian várom, hogy a versenyeken mire lesz képes. Ez a szembenézés ideje, ami jó a versenyzőnek is, hogy lássa, hol tart. Ugyanakkor az időeredményekből itt még nem szabad messzemenő következtetéseket levonni. Arra számítok, hogy hasonló szinten úszhat, mint az áprilisi ob-n

– válaszolta Selmeci Attila a Magyar Nemzet kérdésére.

Milák az áprilisi ob-n 200 pillangón 1:54,90 perces idővel győzött, s bár az arany fénye mindent elhomályosít, meg kell jegyezni, hogy az egy évvel korábbi önmagához képest több mint két másodperccel lassabb volt.