A négyes (Kozák, Csipes, Kárász, Bodonyi) győzött, egyesben Csipes második, Kozák negyedik, párosban pedig Kozák és Bodonyi harmadik, Medveczky Erika és Csipes negyedik lett. A válogatón egyesben második Gazsó Dorka is biztos olimpiai csapattagnak tekinthető, sőt azt is kijelenthetjük, Párizsban ő és Csipes Tamara indul szólóban és párosban is – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról. A négyes körül azonban még több nyitott kérdés van, hiszen a szövetségi kapitány Hüttner Csaba az egyéniben csupán hatodik Kozák Danutáról sem mondott le teljesen.

Adolf Balázs is triplázik

A válogató eredményei alapján Pupp Noémi, Fojt Sára, Csipes és Gazsó alkotja a hajót. Kozák Danuta kimaradt az Eb-csapatból, de talán még van esélye bekerülni az olimpiai csapatba a Csipes Ferencet megvádoló Kozáknak.

Egyesben hatodik lett, de ez természetesen nem írja felül a korábbi nagyszerű eredményeit. Sajnos párosban nem láttuk versenyezni, és így az Eb-n sem fogjuk. Az Eb-szereplés után tudunk majd abban gondolkodni, hogy melyik irányba menjünk

– beszélt Kozák Danuta kilátásairól a szövetségi kapitány Hüttner Csaba a válogató után. Amennyiben a négyes győzne az Eb-n, akkor semmi sem indokolja a megbontását, ha viszont lemarad a dobogóról, akkor szinte kötelező folytatni a kísérletezést.