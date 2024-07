Alighanem bátran ki lehet mondani, hogy a ma rajtoló NB I-es bajnokság nem ígérkezik sem túl izgalmasnak, s előző idényhez képest sem, pedig nincsen túl magasan a léc. A Ferencváros egyeduralmát szinte lehetetlen megdönteni a magyar bajnokságban, és arra pedig még kevesebb az esély, hogy bármelyik klub egy igazi világsztár érkezését jelenthetné be – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

Connor Roberts, a walesi The New Saints kapusa nem tudja kivédeni a Ferencváros negyedik gólját a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének 2. fordulójában játszott Ferencvárosi TC–The New Saints mérkőzésen a Groupama Arénában 2024. július 23-án

Fotó: Szigetváry Zsolt / Forrás: MTI

A Fradi továbbra is a legjobb

A zöld-fehérek már megdöntötték az 1909 és 1913 között elért klubrekordjukat, amikor megszakítás nélkül ötször szerezték meg a bajnoki címet. Az újabb elsőséggel az ősi rivális Újpest 1969 és 1975 között elért klubcsúcsát érhetnék utol, azaz már csak az MTK maradna előttük. Az újabb címvédés nem lenne meglepetés, mert a 12 csapatos mezőnyben a legjobb, legértékesebb kerettel az FTC rendelkezik, amely ráadásul mit sem gyengült a nyári holtszezonban. Ugyan volt néhány távozó – Samy Mmaee, Lisztes Krisztián és Henry Wingo –, de őket sikerült pótolnia a szakmai vezetésnek – írta meg az Origo. A holland szakember Pascal Jansen bemutatkozása remekül sikerült, de nemcsak az 5–0-s siker miatt, hanem játékban is kifejezetten meggyőző volt a magyar bajnok a Bajnokok Ligája-selejtező második fordulójában a walesi The New Saints ellen. A címvédő Ferencváros Debrecenben játszotta volna az első bajnoki mérkőzését, ám a szezonnyitó egyik legnagyobb rangadóját december 4-re halasztotta az MLSZ, így a regnáló bajnok augusztus 3-án, a Kecskemét ellen hazai pályán kezdi meg szereplését az OTP Bank Liga 2024/25-ös kiírásában.

A többi nemzetközi kupaszereplő közül a legutóbb ezüstérmes és kupagyőztes Paksnak, a bronzérmes Puskás Akadémiának és a negyedik Fehérvárnak a keret minősége és mennyisége okán sokkal nagyobb problémát okozhat a kétfrontos küzdelem.

Az előző idényben második Paks, amely többször borsot tört a fővárosiak orra alá, egyben tudta tartani a keret magját, így akár megismételheti bravúros szereplését, de ez igaz a bronzérmes felcsútiakra is. Fehérváron viszont komoly változások voltak, papíron meggyengült az együttes, amelyet nemcsak kulcsjátékosok hagytak el, hanem az Újpestre távozott vezetőedző is – olvasható az Origo oldalán. Az esélylatolgatáson túl nagyon elszomorító, hogy a saját műhelyekben sem látni senkit sem, akire a szurkoló felkapná fejét a bajnokság indulása előtt.