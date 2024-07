A nyáron kinevezett Pascal Jansen vezetőedző által irányított zöld-fehérek már az első félidőben eldöntötték az összecsapást, mert Adama Traoré duplájával és Kristoffer Zachariassen találatával háromgólos előnyre tettek szert. A folytatásban sem állt le az FTC, Traoré mesterhármasig jutott, a végeredményt pedig két gólpassza után Marquinhos állította be 11-esből.

A formalitásnak tűnő visszavágót jövő kedden 20 órától rendezik a szigetországban. A párharc győztese a dán Midtjylland és az andorrai Santa Coloma továbbjutójával találkozik a harmadik körben, a vesztes az Európa-liga kvalifikációjában folytatja a szereplését. A magyar bajnoknak három kört kell sikerrel vennie, hogy főtáblára jusson a legrangosabb európai kupasorozatban.

A holland szakember ígéretének megfelelően nagy lendülettel és energikusan kezdett a Ferencváros, amely az első perctől beszorította ellenfelét.

A magyar bajnok kifejezetten sok beadással próbálkozott a szélekről - különösen Marquinhos volt elemében a bal oldalon -, de ezeket eleinte rendre semlegesítette a walesi védelem. Csak idő kérdése volt, mikor szereznek vezetést a zöld-fehérek, végül erre alig negyedórát kellett várniuk a szurkolóknak. Az első bekapott gól azonnal meg is törte a rivális ellenállását, ugyanis az ivószünetig már 3-0-s előnyre tett szert az FTC, Traoré második találata remek akció után született. A vendégek csak elvétve tudták huzamosabb ideig birtokolni a labdát, Dibusz kapujáig pedig még ritkábban jutottak el, de a szünet előtti percekre kiengedett a Ferencváros, ezt jelezte Williams keresztlécet eltaláló lövése.

A térfélcserét követően is nyomasztó fölényben futballozott a magyar csapat, amely tulajdonképpen az újabb góllal - Traoré harmadszor volt eredményes - el is döntötte a párharcot. A szigetországiak energiáját teljesen felemésztette a védekezés, de így sem tudták elkerülni a kiütéses vereséget, ugyanis a nagy kedvvel futballozó és két gólpassznál tartó Marquinhos is betalált büntetőből. A hátralévő szűk félórában mindkét fél a lefújást várta, Dibusznak mindössze egyszer kellett komolyabbat védenie a találkozón. A két gárda között osztálykülönbség volt, így ilyen arányban is megérdemelt diadalt aratott a Ferencváros.

Nagyon elégedett vagyok a játékosok által mutatott energiával mind labdával, mind anélkül. Kifejezetten agresszívek voltak letámadásban. Az energia áradt a lelátóról is, nem lehetett ezt nem érezni a pályán

- mondta Jansen, aki szerint a szép debütálása ellenére bőven van még fejlődési lehetőség, a futballisták pedig megmutatták, eddig kiválóan alkalmazkodtak a játékfilozófiájához.

Szeretném leszögezni, noha az ötgólos előny megnyugtató, de ez a párharc még nincs befejezve. Hétfőn utazunk Walesbe.

Bajnokok Ligája, selejtező, 2. forduló, első mérkőzés:

Ferencvárosi TC-The New Saints (walesi) 5-0 (3-0)

Groupama Aréna, 16 231 néző, v.: Guillermo Cuadra (spanyol)

gólszerzők: Traoré (15., 21., 54.), Zachariassen (24.), Marquinhos (62., 11-esből)

sárga lap: Marquinhos (63.), illetve Williams (50.)