A Sportgardenben az érdeklődők számos sporteszközt láthatnak és foghatnak kézbe is akár: többek között az atlétikában használt gátat, gerelyt, rajtgépet, diszkoszt, kalapácsot, bokszzsákot, illetve a kajak-kenuhoz, evezéshez, ritmikus gimnasztikához és víváshoz kapcsolódó tárgyakat. Az Origo Sport podcastjának korábban Baji Balázs is a vendége volt, aki az atlétikával és az utánpótlás-neveléssel kapcsolatban osztott meg gondolatokat. Most pedig a kézilabda volt soron, és a téma kivesézésében a Tatai AC utánpótlás-koordinátora, Márton Ádám volt a segítségünkre.

Hetven százalékban fejjáték

A sportedző szerint a kézilabda nagyon komplex sportág, ami minden alapmozgást tartalmaz, a futás-ugrás-dobás kombó a legmeghatározóbb benne.

Mivel csapatsportágról beszélünk, ezért ha nem úgy sikerül valami, akkor a csapattársak számíthatnak egymásra. Ez erősíti az összetartozás érzését, egy közösséget alkotnak, és mindig van egy biztos pont, akire lehet számítani

– mondta el Márton Ádám, aki szerint az edzőknek nagy felelőssége van, hogy megszerettessék a legfiatalabbakkal a sportágat. – Az akadémiáknál toborzás van, de nálunk, Tatán másképp van, mi egy kis klub vagyunk. Nálunk van két nagyobb iskola, és mi a testnevelő tanárokkal kapcsolatban vagyunk, akik népszerűsítik a sportágat a gyerekek között. Érdekes edzéseket tartanak, felkeltik a figyelmet. Az első lépés nyolc éves kor körül történik, de nem egyszerű folyamat – árulta el az utánpótlás-koordinátor, de hozzátette, hogy nehéz egy sportágnál megtartani a gyerekeket.

A játékos, a szülők és az edzők közös együttműködésének eredménye lehet, hogy egy fiatal elindulhat a profivá válás útján.

– Minden dolog fejleszthető, az ügyesség és a gyorsaság is. A kézilabda hetven százalékban fejjáték. Ha valaki nincs teljesen ott, akkor neki nehezebb dolga van. Persze ezen is lehet javítani – mondta Márton Ádám, aki szerint a labdarúgás mellett a kézilabda is egyre népszerűbb, hiszen a női és a férfi csapat is kinn van az olimpián. Ez pedig a játékosok edzésmoráljára is jótékony hatással van. A teljes adást ide kattintva tekinthetik meg.