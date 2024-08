Szűk egy hete a Groupama Arénában a Ferencváros nem tudott betalálni a Borac Banja Luka kapujába, így most a hazai 0-0 után Bosznia-Hercegovinában harcolhatja ki a továbbjutást a magyar bajnokcsapat. A csütörtök esti play-off mérkőzés győztese az ősszel az Európa-ligában szerepel – a Ferencváros vezetőedzője, Pascal Jansen nem adná alább ennél. A zöld-fehérek edzője szerint most nagyon fontos lesz, hogy hatékonyak legyenek az ellenfél kapuja előtt.

A Ferencváros ősszel zsinórban hatodszor is valamely nemzetközi kupasorozat főtábláján szerepel. Ma este dől el, hogy melyikben: ha legyőzi a Borac Banja Lukát, akkor az Európa-ligában, ha veszít, akkor a Konferencialigában köt ki – írta meg a Magyar Nemzet.

Kemény meccs lesz

A parázs mérkőzésnek ígérkező minimum 90 perc előtt a lényegében hazatérő Eldar Civicet kérdezte az Origo.

– Az ellenfelünk egy jó csapat, ezt már Budapesten is megmutatták nekünk, így most sokkal jobbnak kell majd lennünk. A szurkolók remek hangulatot fognak teremteni, ebben biztos vagyok és űzni, hajtani fogják az övéiket. Ugyanakkor a mi szurkolóink is mindig, így most is elkísérnek bennünket, ami mindig sokat jelent nekünk – nyilatkozta a magyar bajnok játékosa.

– Nekünk az lesz a legfontosabb feladatunk, hogy a saját ritmusunkban játszunk és megmutassuk nekik, mit tudunk valójában. Látni kell, a Banja Luka egy történelmi párharcot játszik ellenünk, mert boszniai klub még sosem jutott ki az európai foci porondra korábban. Kemény meccs lesz, beleadnak majd 200%-ot, de akkor nekünk 300%-ot kell majd nyújtanunk, mert mi is nyerni szeretnénk – mondta el Civic. A magyarországi 0-0-t követően is teljesen nyitott a párharc, de Pascal Jansen vezetőedző nem volt elégedett a Fradi hazai pályán nyújtott teljesítményével – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról.