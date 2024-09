Végéhez közeledik a 2024-es országúti kerékpáros idény. Bár néhány rangos verseny még hátravan a szezonból, azt már a Vuelta a Espana végeztével kijelenthetjük, hogy Valter Attila hazai sporttörténelmet írt: ő lett az első magyar kerékpáros, aki egy éven belül két Grand Tourt is végigtekert. a sztárokkal teletűzdelt Visma–Lease a Bike csapatból Valter Attila teljesítette idén a legtöbb versenynapot, ami egyértelműen jelzi, mennyire bíznak a világ egyik legjobb csapatánál a magyar bringásban.

Valter Attila a tavalyi idényben mutatkozott be a világ egyik legjobb kerékpárcsapatában.2023-ban a holland sor történelmet írt azzal, hogy a sárga-feketék adták a Giro d’Italia (Primoz Roglic), a Tour de France (Jonas Vingegaard) és a Vuelta a Espana (Sepp Kuss) győztesét is. A három Grand Tour közül Valter akkor a spanyol körversenyen kapott lehetőséget, s további viadalokon is megmutathatta erejét, legtöbbször Vingegaard segítőjeként – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról.

Amíg tavaly szinte minden összejött a csapatnak, idén egymás után érték a balesetek náluk, s a hektikus szezonban nem más, mint Valter Attila jelentette a stabilitást.

Beugróként segítette a csapatát

Jonas Vingegaard áprilisi csigolyatörése és tüdőzúzódása ellenére végül ott volt a Tour de France rajtjánál, de ahhoz nem volt elég erős, hogy Tadej Pogacar végső sikerét megakadályozza. Az univerzális Wout van Aert első súlyos bukása a tavaszát tette tönkre, a második vélhetően két – de legalább egy – Vuelta-trikójába került. A Girót a nyolcfős keretből mindössze négyen fejezték be a csapatból: közöttük volt Valter Attila is, aki később a Vuelta-indulók közé szintén egy társa bukása miatt került be, de ha már ott volt, erős teljesítményt nyújtott Spanyolországban is – írta meg a Magyar Nemzet.

A Visma-Lease a Bike 26 esztendős magyar bajnoka 29 perc 14 másodperc alatt teljesítette az időfutamot, ez az 58. pozícióra volt elég, összetettben pedig a 25. helyen zárta pályafutása hatodik háromhetes körversenyét – írta meg korábban az Origó.