A Premier League 3. fordulójának rangadóján a Liverpool Szoboszlai Dominik remek játékának is köszönhetően 3-0-ra kiütötte a Manchester Unitedet az Old Traffordon – írta meg az Origo. Szoboszlai az idény harmadik tétmeccsén is végig a pályán volt, és az első győzelmének is örülhetett a Liverpool ősi riválisa ellen.

Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője

Fotó: Paul ELLIS / Forrás: AFP

Fontos láncszem a támadásoknál

A magyar válogatott csapatkapitánya remekül játszott: Mohamed Szalah gólját ő készítette elő, Luis Díaz lehetőségénél pedig felismerte, hogy azzal segít a legtöbbet, ha nem ér bele a labdába, inkább hagyja a szintén érkező csapattársát fejelni – olvasható a Magyar Nemzet oldalán. Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője már a Premier League 3. fordulójának rangadója előtt is méltatta a magyar játékost, majd a mérkőzés lefújása után ismét így tett, amikor a klub egy másik középpályásáról kérdezték. A holland szakembernél arról érdeklődtek az újságírók, Ryan Gravenberchet miért tartja megfelelőnek a hatos posztra.

Nagyon fontos játékos a támadásépítéseinkben. A futásmennyisége nyűgözött le a legjobban, amikor elkezdtünk dolgozni, és egy-egy sprint után még jól is teljesít a párarcokban. Ma láthatták nála, de Dominiknél és Maccánál (Alexis Mac Allister – a szerk.) is, hogy csak futnak és futnak. Néha talán késve érnek oda, de nem adják fel, mindig rohannak előre

– hangsúlyozta Slot.