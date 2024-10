A KKNKKA sukorói megvalósításáról 2020 második felében született kormánydöntés, a beruházás központi költségvetési támogatásból épült meg, az állami tulajdonú létesítmény fenntartója a Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség lett. A kivitelezést Turi Attila Kossuth- és Ybl-díjas építész és a Planbau Kft. tervei alapján 2021 őszén kezdhette meg a magyar tulajdonú WEST HUNGÁRIA BAU Kft. a sukorói - korábban VVSI - kajak-kenu és evezős pálya területén.

Az akadémiai főépülettel, a kajak-kenu központ néven funkcionáló csónakház-épülettel, a világviszonylatban is kuriózumnak számító ellenáramoltató medencével, valamint a megújult céltoronnyal a sportkomplexum több mint 20 ezer négyzetméter területű.

A Makovecz Imre és az általa kialakított organikus építészet stílusjegyeit idéző akadémiai főépület funkcionalitását tekintve multisport-létesítmény. Az előcsarnokból elkülönítetten közelíthetők meg a különböző rendeltetésű épületrészek: az 50 méteres, tízpályás FINA-szabvány szerinti sportuszoda, amely úszóversenyek és vízilabdatornák lebonyolítására is alkalmas; a különleges tetőszerkezettel bíró multifunkcionális tornacsarnok, amelyben egyaránt otthonra talál akár osztott pályán a kosár-, kézi- és röplabdasport, a futsal, valamint a 30 méter széles boulder-falaknak köszönhetően a falmászás is. Az épületegyüttesben három kondicionálóterem, korszerű sportdiagnosztikai részleg, 240 fős étterem, 240 fős konferenciaterem, és három épületszárnyban a kollégiumi és edzőtábori szobák, valamint apartmanok is helyet kaptak.

Itt található Magyarország első magaslati részlege, amelyben a finn Hypoxico Group rendszereit alkalmazva lehetőség nyílik a magaslati körülmények szimulációjára is minden sportoló számára.

A kültéri sportpályák - kosár-, tenisz-, strandröplabda- és műfüves focipálya, street workout pályák - ölelésében található meg az akadémia kajak-kenu központja, amelynek részét képezi a tanmedencéket és konditermet is magában foglaló hajótároló épület, valamint a mozgáselemzésre és diagnosztikai mérésekre alkalmas egyedülálló ellenáramoltató medence. Szintén megvalósult a területen egy evezősház és hajótároló, ezzel is biztosítva a terület minden korábbi funkcióját.