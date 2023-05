Juhász Zoli, a veszprémi énekes-dalszerző a Kispál és a Borz második napján vendégeskedett a Budapest Parkban néhány hete. A fiatal zenész a Kikeltető zenei tehetségkutatóban is feltűnik, amit évek óta a Park csapata is támogat szakmailag, a Kispál és a Borz zenekarral közösen most pedig egy kivételes lehetőséget biztosítottak az idei mezőny egyik fellépője számára. Megközelíthető, szívből jövő indie- zenét hallhattunk május 13-án a Parkban Juhász Zolitól! Szívből gratulálunk, nagyon büszkék vagyunk rád!