Hamar lett nagyon népszerű a nyugdíjas rendezvény, melynek a legelső alkalomtól Ovádi Péter országgyűlési képviselő a fővédnöke és a támogatója. A kezdeti, száz fő körüli résztvevőből tavalyra 25-26 nyugdíjasklub színeiben már mintegy négyszázan léptek színpadra, a regisztrált résztvevők száma pedig meghaladta a kilencszázat. Rajtuk kívül érkeztek idősek csak megnézni a műsort, az esti Korda György–Balázs Klári-koncertre pedig már csak úgy özönlöttek a jóval fiatalabbak is.

Mint a fesztiválok fő szervezőjétől, Hirschl Melindától megtudtuk, javában zajlanak az augusztusi előkészületek. A területi nyugdíjasklubok vezetőivel már megtartották a szokásos nyárindító vigadalmat a herendi művelődési házban, ahova 26 nyugdíjasklub mintegy 110 tagját várták. A hangulat szokásosan kellemes volt, például Nádasi Elemér harmonikaművész is gondoskodott róla, de azért munkára is jutott idő.

A klubvezetők már pontos listával érkeztek: melyik-melyik csapatból hányan érkeznek az augusztusi találkozóra, az érkező vendégek közül kik lépnek fel és milyen műsorszámmal. Ennek alapján Melinda fogja összeállítani a most is szórakoztatónak ígérkező programot, gondosan ügyelve arra, hogy az ének- és táncos számok, a színdarabok, a versek vagy a zenekari bemutatkozások az érdeklődést fenntartva kövessék egymást. Nem Ki mit tud?-ra készülnek Sólyban sem, hanem jókedvű Szeniorfesztivál várja a vendégeket, akiket egy tál étellel is megvendégelnek a szervezők. A vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház jóvoltából a helyszínen lehet szűrővizsgálatokon részt venni. Különlegesen finom réteseikkel jelentkeznek idén is a veszprémfajszi asszonyok.

A Kossuth Rádió A hely című műsora ad helyszíni tudósítást a sólyi önkormányzat előtti sátorból, ahol Melinda a kedvelt rádiós műsorvezetővel, Farkas Erikával közösen fog konferálni. Este Soltész Rezső jön interaktív koncertjével, a Dankó Rádióból Tarnai Kiss László a zenekarával, valamint fellép az Esztám Band is – ők veszprémi fiúk, feldolgozott népdalokat, nótákat hoznak.

Úgy hallottuk, a vendégek buszos szállítása is az eddigi gyakorlat szerint várható.