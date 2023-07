A negyvennyolc éves portugál-mozambiki származású művésznőt tartják jelenleg a portugál kultúra egyik legnagyobb nagykövetének, aki nem csupán kiválóbb fadoénekesnő, de a világ színpadainak egyik nagy dívája is. Egyedülálló zenei stílusa a fadóban gyökerezik, de repertoárjában a műfaj klasszikus és kortárs tételei mellett zöld-foki-szigeteki morna, valamint brazil és spanyol klasszikusok dallamok is szerepelnek. 2001-ben robbant be a világzene élmezőnyébe, azóta pedig a világ csaknem összes jelentős előadóhelyén fellépett és olyan zenei nagyságokkal muzsikált együtt, mint Gilberto Gil, Lenny Kravitz és Sting. Több ízben jelölték Latin Grammy-díjra, a BBC Radio 3 pedig három alkalommal is a legjobb európai világzene előadónak járó díjjal ismerte el tehetségét.