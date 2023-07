A saját erős forgatás helyszíne a nemesvitai Westernpark volt. Maga a videoklip a napokban került ki a közösségi oldalakra.

Az angol és magyar nyelvű nótákból álló repertoárban a saját dalok mellett többek között ZZ Top-, AC/DC-, Hobo Blues Band-feldolgozások is szerepelnek.

Az elmúlt két hónapban két új videoklipjük (előbb a Treat her right és most a Tush) is megjelent a világhálón, mindkettő a texasi rock világába kalauzolja a nézőt, hallgatót.

A Veszprém vármegyei zenekar tagjai: Szijártó János (gitár, ének), Fazekas Ádám (dob), Czilli Dániel (gitár), Kiss Imre (basszus).