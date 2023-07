Ez számomra – és tudom, hogy talán Hegyi kollégának is – hihetetlen. Olyan, mint ha egy asztalnál ülhetnék Boris Viannal, Puskás Öcsivel, Jim Morrisonal és Szent-Györgyi Alberttel. Iggy viszont teljes valójában, nem a másik oldalról érkezik, bár ismerve morzsákat az életéből, nem kizárt, hogy járt ott. I am a passenger, and I ride, and I ride. Európa kulturális fővárosa kellett hogy legyünk ezekért a sorokért. Ezért is jó, hogy Veszprém ünnepel az idén, és vele mi, egyszerű halandók.

Az egykori The Stooges együttes frontembere idén 76 éves. A legendák szerint egy másik ikon, a néhai és nemkülönben nagyszerű David Bowie mentette meg Iggy karrierjét. Segített neki felvenni következő albumát a Stooges eredeti felállásával. A megjelenés után átalakult a zenekar, Bowie folytatta a támogatását, de Iggy drogproblémái továbbra sem szűntek meg. A Stooges volt a punk-rock előfutára, közben Bowie továbbra is támogatta az énekest a drogproblémák ellenére. Here comes Johnny Yen again, with the liquor and drugs. Majd visszavonult néhány évre, és megszabadult a heroin pusztító rabságából.

Iggy azóta több mint 50 éve a szeren, akarom mondani a pályán. Egyénisége magával ragadó, az a fajta művészet, amit képvisel, kihalófélben. Utánzók időről időre feltűnnek, nem sok sikerrel. Szerencsére. Vasárnap este a Gyárkertben valószínűleg megmártózhatunk a Stooges néhány dalában (I Wanna Be Your Dog, Search and Destroy) és természetesen a Passenger, az Endless Sea vagy a Frenzy is felcsendülhet. Iggy nem akar trendi lenni, nem akar irányt mutatni, és nem akarja megmondani, hogy mi a menő. We'll be the passenger, we'll ride through the city tonight.

Ő Iggy Pop. Egy élő legenda.