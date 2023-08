– A szüleim zenészek, így már egészen piciként a hatása alá kerültem a zenének, elrabolt a hangulat, sokat improvizáltam, folyamatosan akörül forogtak a gondolataim, milyen koreográfiákat állíthatok össze. Az életem része volt a tánc kiskoromban is- és velem maradt, ahogy felnőttem. A tanáraim segítették művészi kibontakozásomat – mondta el Luca, aki nyolc évig járt a Victoria Art & Sport Egyesületbe és nyáron a veszprémi ActiCityben már ő tanította hiphopra a fiatalabb növendékeket. Nemrég végzett a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnáziumban, ahol táncos és színész szakképzésben részesült, és a napokban felvételt nyert a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karára. Ősztől biztonságtechnikai szakon tanulhat, érdekli a kriminológia, a kriminálpszichológia, nyomozó lehet belőle. Egyetemi hallgatóként is folytatja a táncolást és a magyar válogatott súlyemelője. Mindegyik terület érdekli, mindegyiket szereti, ezért időtábla készítését tervezi, hogy tevékenységei beleférjenek mindennapjaiba.

Forrás: Családi

Számos nemzetközi és hazai versenysikert ért el hiphopban, szerinte komplex műfaj, és hazánkban kevésbé ismertek mélyebb rétegei, művészi oldala. Számos formája miatt szerinte mindenki magáénak érezheti, magáévá teheti, alakíthatja.

– A tánc önkifejezés. Megmutathatjuk magunkat általa. Nekem fontos, hogy mindig legyen mondanivalója, nem csak üres technikai elemek egymásutánja, azaz valamit mindig üzenjek vele – hangsúlyozta. Alkotásai történeteket mesélnek el árnyalt eszközökkel, mozdulatokba szedett szövegek. A Paranoid című érzelmeket közvetít arról, mivé tudja varázsolni a szorongás az embert, mit érez az, aki fél a külvilágtól, attól, mások miként vélekednek róla és így a saját gondolatai támadják. Aktuális téma, ha nem is mindenkinél szélsőségesen jelentkezik ez az állapot. A Kaszinó című alkotásában pedig a fiatal táncos arról szól, hogy aki szórja a pénzét és az elején sok lappal játszik, az nem veszi észre, mikor nem marad már egyáltalán kártyája, esélye. Az emberek sokszor saját magukat fosztják meg a lehetőségektől – jegyezte meg Luca, érett gondolkodásról tanúskodóan.

Az említett koreográfiák állnak közel a szívéhez, mert tapasztalatok, igaz történetek alapján születtek. Az új kedvence a Luna, amely egy orosz énekesnő számára készült. A szenvedély tánca – mondta erről, amit a holdhasonlat révén láttat, a bolygónkat kísérő égitestet ugyanis láthatjuk, de nem megfogható számunkra. Lucának egy vállkörzése hatással bír, üzenetet hordoz, sokszor hirtelen a padlón forog vagy úgy megdől, hogy szinte meghazudtolja a fizikát. Igyekszik minél gazdagabb látványvilágot teremteni, a figurák belőle jönnek, sokszor nem tudatosan, hanem a zenét hallgatva, arra rezonálva.

Forrás: Családi

Luca a sok pozitív értékelés mellett a kritikát is át tudja fordítani saját gyakorlatába, megtalálja a módját, hogyan használhatja, építheti be táncába a tanácsoltakat úgy, hogy az a sajátja legyen, s így több lehet általa. A taps és főleg a huhogás, a "Hú, hú!" felkiáltások jelzik neki, ha közönségének tetszik előadása, ismerősei sokszor csak az mondják egy-egy produkciójára, libabőrösek lesznek tőle. Lucát ez viszi előre. Úgy véli, kamatoztatható a táncban szerzett tudás az élet más területein: nemcsak fizikálisan jó, mentálisan is, megtanít, hogyan kezeljük a kritikát, ami mindenhol ér bennünket, akár beosztottként egy munkahelyen. Ha pedig éppen nincs kedvünk valamihez, jól jön, hogy a tánc belső motivációra szoktat, megszokjuk, hogy amibe belefogunk, abba száz százalékot belerakunk – vélekedik a fiatal, aki tudja, a stresszes mindennapok során a tánc nemcsak a testnek, az agynak is kikapcsolódás jelent, mert olyankor másra kell figyelnünk.