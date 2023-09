Az Origo ír arról, hogy Palik Lászlóék Palikék Világa by Manna-csatornáján új műsor indult, Ilyen az élet címmel, az első adás vendégei pedig az ifjú házasok, Tóth Vera és Pauli Zoltán voltak. A beszélgetés során szóba kerültek Tóth Gabiék is, és kiderült, hogy ők továbbra is tartják a kapcsolatot Krausz Gáborral.

A tapolcai származású testvérpár idősebb tagja és férje azt is elárulta a műsorban, hogy az elmúlt időszak eseményei - Tóth Gabi és Krausz Gábor szétválása - ellenére ők nem szakították meg a kapcsolatot a séffel. Mint elhnagzott, a sógorok arra vannak, hogy a villámot elhárítsák, meg a rossz felhőket elfújják. Ők pedig nem szítani akarjuk köztük a tüzet, hanem békíteni akarják őket.

Nem úgy, hogy jöjjenek újra össze, hanem, hogy a lehető legjobb barátságban teljen el, ahogy az a gyerek felnő.

– magyarázta Tóth Vera.