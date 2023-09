Tóth Vera a minap Rangos Katalin Jégbüfé című műsorának vendége volt. Mesélt saját koncertélményeiről, pályafutásáról, magánéletéről is. Szóba került az is, hogy szeret vezetni baranyai otthona, Palkonya és Budapest között. Mosolyogva árulta el, hogy az édesanyjával néha végigtelefonálják az egész utat. Arról is beszélt, hogy férjével fontosnak tartják a fenntarthatóságot az éttermükben is. Nem egyszer előfordult például, hogy a falubelieknek adták oda a maradék ételt, vagy rászorulóknak.

Nem maradhatott ki a beszélgetésből az se, hogy mi van most a húgával, és hogy mit gondol az őt ért kritikákról, hiszen a közelmúltban derült ki, hogy Gabi és férje külön utakon folytatja, nem sokkal később pedig Gabi és a Fricska Táncegyüttes egyik tagja nyilvánosan is felvállalta a kapcsolatát.

– Értem én azt a szempontot, hogy ő a családot és az anyaságot, ennek a fontosságát hirdette… de ő tényleg így gondolta! ... Ő soha nem mondta magáról azt, hogy ő a Kárpátok Madonnája meg a Szűz Mária. Ezt valaki mondta róla. Ő ezt soha nem állította saját magáról, sehol egy újságban nem fogsz erről olvasni… Azért Gabival kapcsolatban egy elég erős karaktergyilkolás is történik, ami szerintem kimeríti az abúzus és a verbális bántalmazás fogalmát – idézte a Bors Verát, aki szerint ezzel „simán szuicid hajlamokba lehet kergetni” egy embert. Arra is emlékeztetett mindenkit, hogy az emberi élet része az is, hogy hibázunk.

Szóba került az is, hogy Gabitól az éles stílusváltások sosem álltak távol, de ha valamit kijelent, „akkor tényleg abban van”. Vera arról is beszélt, hogy az, hogy az ismert emberekről írjanak, az a lapok joga. Ugyanakkor ő maga el szokta utasítani azokat a megkereséseket, amik mögött semmilyen esemény vagy apropó nincs. Ilyenkor azt szokta mondani, hogy keressék például két hónap múlva, amikor lesz miről mesélnie valóban.