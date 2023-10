Aleksandra utal rá, szülei mindig is jómódúak voltak, nekik sokat köszönhet, már korán megalapozták az életét, így, mint mondja, könnyű volt feltalálni magát. A szüleiről többet nem akar mondani, erre meg is kérték, sajnálja, hogy valótlan írás jelent meg róluk. Felidézi, gimnáziumi érettségi után felvették az Eötvös Loránd Tudományegyeteme, keleti nyelvek és kultúrák szakra ösztöndíjasan, emiatt költözött Budapestre. Az egyetemet nem fejezte be, amit bármikor megtehetne, de ez egyelőre nem tervezi, mert úgy gondolja, ez nem az ő útja. Idén elköltözött a párjához egy Budapest közeli településre.

A kérdésre, hogyan telnek a napjai, miből él, elmondja, nincs munkája, de nem is tervezi, hogy keressen, a szülei segítik. Naponta jár többféle edzésre, illetve konditerembe. Aleksandra arról is beszél, hogy többen megjegyzik neki, biztosan azért jár plasztikai sebészhez, mert másoknak meg akar felelni, illetve amiatt, hogy nem volt szép korábban. Ez nem igaz, mindig is helyes csajszinak tartotta magát, és csak saját maga miatt keresett fel eddig több mint tíz alkalommal plasztikai sebészt. Egyébként úgy gondolja, hogy az ember szépsége belülről fakad, szerinte az a lényeg, hogy az ember igényes legyen. Egyáltalán nem érdekli, mit mondanak mások, mindig is saját döntései szerint élt.

Már gyerekkorában volt egy ideális alkat a fejében, így mindig is szeretett volna nagy melleket és szájat, amiket meg is csináltatott. Eddig volt öt orrműtéte és három mellműtét, de volt fül- és arcplasztikája is, állműtét, zsírleszívás és dizájner vagina műtét. Utóbbinál tökéletesre alakították a nemi szervét, és óriási fájdalommal járt. Zsírleszívásra azért ment, mert azzal töltette fel az arcát, mert ez az anyag nem szívódik fel.