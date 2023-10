− Teljesen ellazultam a mozgásban, de mivel ott maximumot nyújtottam, az ének nem lett tökéletes. Tartottam tőle, hogy ha teljes mértékben a koreográfiára koncentrálok, az rámehet az énekre.

Ezúttal a korábbiaknál is izgalmasabb volt a verseny vége, hiszen egy hajszálon múlt, hogy nem jutottam a veszélyzónába.

Eddig mindig a középmezőnyből jutottam tovább, most már csak egy versenyző juthatott tovább, amikor rám került a sor. Feszítő érzés volt ott állni és várni, hogy hármunk közül ki mehet még tovább. Örülök, hogy az az egy én lehettem és vasárnap újra énekelhetek. Most Axl Rose bőrébe bújok majd, egy Guns N’ Roses számot kell énekelnem, aminek nagyon örülök, a zenekar az egyik kedvencem. Kemény buli lesz, odavágunk, nagyon várom – mondta a tapolcai versenyző, akit tehát ezúttal újra férfivé maszkolnak, de a bőre maradhat fehér. Axl ikonikus fejpántját is megkapja minden bizonnyal, hosszú lesz a haja és tele lesz tetoválással a bőre, hogy a lehető legjobban hasonlítson.