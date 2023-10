Tehetségkutató 1 órája

Az ajkai srác ellopta a show-t, még Manuel se tudta róla levenni a szemét +videó

A Voice tehetségkutató televíziós vetélkedő újabb fordulóján is jól vette az akadályt Palócz Gergő, aki László Annamáriával Cole Porter: Let’s Do It. Let’s Fall in Love című dalát énekelte.

Tóth B. Zsuzsa Tóth B. Zsuzsa

Palócz Gergő a színpadon, László Annamáriával Forrás: Sajtóklub Fotó: Szabó Gábor / Gabriel Szabo

Az énekes mentora, Miklósa Erika szerint tökéletes párost alkotott László Annamáriával. A produkció próbái után pedig az volt a véleménye, hogy Gergő jó karaktert hozott, de azt kérte mindkét versenyzőtől, hogy több játékosságot, lazaságot vigyenek a produkcióba. Annamária érezte, hogy nagy csata lesz a párbaj, Gergő pedig azt várta magától, hogy ő legyen a jobb. Mindketten kedvelték a dalt és örültek, hogy hamar egymásra tudtak hangolódni, mivel mindketten érzékeny lelkek

– Örülök, hogy Annamária a duett partnerem, féltem, hogy olyannal kerülök össze, akivel kikaparjuk egymás szemét – mondta tréfásan Gergő. Hozzátette, hogy ebben a párbaj fordulóban az a nehézség, hogy amellett, hogy teret kell adnom Annamarinak, hogy megmutathassa magát ő is, meg kell győznöm Erikát , hogy én juthassak tovább – mondta Gergő, aki aztán valóban remek koreográfiát párosított az énekhez. Nóri azt mondta, hogy díjazza, aki szabad és bevállalós, ő a Gergőt vinné tovább. Curtis szerint tökéletesen passzolt a karakterekhez az előadás mindkét részről. Gergőt találta jobbnak. Csakúgy, mint Manuel, aki vallotta, hogy nem tudta levenni a szemét a táncról. Erika mindkét versenyzőben látott fantáziát. Véleménye szerint gyönyörű hangja van Annamarinak, tökéletes a párosuk és méltányolta, hogy Gergő mindent beleadott a produkcióba, mint egy komikus táncos, színész. Gergőt választotta, akinek nagyon jól esett a döntés.

Vasárnap a TV2 nagy sikerű tehetségkutatójában, a Sztárban sztár leszek-ben is drukkolhatunk Veszprém vármegyei énekesnek, hiszen a tapolcai Halász Rebeka Cher bőrébe bújik majd.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!