Tóth Gabi újabb premiert jelentett be a héten. Mint a tapolcai származású énekesnő az Insta-oldalán írta, október 24-én a Petőfi Rádióban mutatja majd be az átkozott nyár című dalát, majd a gitárosával, Csóka Petivel, valamint Duka Laci prímás barátjával élőben ad majd elő néhány korábbi nótát. Az új dalhoz már a klip is elkészült, Gabi pedig így fogalmazott róla:

Szabó Zével írtunk egy számomra nagyon fontos dalt… talán az eddigi legfontosabb dalom.. «Átkozott nyár» címmel! Én ebben a dalban fogalmaztam meg mindazt, ami az elmúlt időszakban történt velünk…

Ekanem Bálint Emota, a The Biebers pápai énekese szemétszedési akcióhoz csatlakozott.