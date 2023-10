Kőgazdag Szandi munkába állna?!

A Kőgazdag Fiatalok Veszprém vármegyei szereplője, Tuvic Szandi a minap arról is mesélt nekünk, hogy miért nem akar dolgozni, de most úgy fest, mégis van munka, ami megtetszett neki. Miután az utóbbi időben sokat unatkozott, eszébe jutott, hogy talán nyitnia kellene a munka világa felé. És miután a TV2 reality-jében kipróbálhatta magát, mint konferanszié, rá is jött, merre kellene mozdulnia. Mint fogalmazott, úgy véli, hogy a műsorvezetés „nagyon feküdne” neki, így örülne, ha végre felfedezné valaki és meglátná benne a csiszolatlan gyémántot.

Nótár Mary és Ruszó Tibor klipje óriásit megy

Már szombat reggel a hatodik legnépszerűbb volt a felkapott videók között a veszpérmi születésű énekesnő és a tehetségkutatós felfedezett első dala, azóta pedig még előre is léptek az ötödik helyre. A csütörtöki premier óta már több mint 280 ezer megtekintést hozott össze a Tábortűz/Amarici.