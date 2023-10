Az Oscar-, Emmy-, Grammy- és Golden Globe-díjas cseroki és örmény származású amerikai énekesnő, színésznő 1963 óta, vagyis 60 éve van a pályán. A 77 éves díva híres dalai között itt van az I got you babe, az If I could turn back time, olyan filmekben szerepelt, mint a Holdkórosok (amiért Oscart kapott), az egyik leghíresebb mozija pedig az 1990-es években bemutatott Sellők, amelynek filmzenéje, a The shoop shoop song szintén a mai napig népszerű nóta. Az énekesnő a Mamma mia! második részében is feltűnt egyébként.