Lékai-Kiss Ramóna és a Dancing with the stars is visszatért a TV2 képernyőjére a hétvégén. A táncos produkciók mellett Rami ruháján is volt mit nézni. A csillogó, halványkék estélyi ugyanis nem sokat bízott a képzeletre: áttetsző anyaga megmutatta a volt veszprémi kézilabdázó Lékai Máté feleségének alakját. A versenyben egyébként részt vesz a tapolcai származású énekesnő, Tóth Gabi volt párja, Krausz Gábor is.

Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András, a Dancing with the stars két műsorvezetője

Forrás: TV2 Sajtószoba

Az ajkai származású Palócz Gergő a Voice-ban énekelt és táncolt nagyot, naná, hogy tovább is jutott.