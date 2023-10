Facebook-oldalunkon is megemlékeztünk ma az az állatok világnapjáról, és olvasóinkat is kértük, kérjük, küldjék be házi kedvencük fotóját, történetét. Így is tett Beáta, aki Ödön, becsületes nevén Garázda Ödön, egy különleges francia bulldog gazdája.

Garázda Ödön

Fotó: G. B. / Forrás: Beküldött

− Hogy miért különleges számomra? Soha nem akartam francia bulldogot, de mégis a családom része lett 7 évvel ezelőtt. Nem egyszerű vele az élet, daganatos volt, ami bármikor kiújulhat, mindenre allergiás, annyira, hogy majdnem csak szivárványt és bárányfelhőt ehet. Ráadásul nem gondolja magáról, hogy ő egy kutya. A nézése a viselkedése is emberi. Sokan ismerik és követik a mindennapjait az interneten.

Amennyire nem akartam ilyen kutyát, annyira a szívemhez nőtt. Nem adnám semmiért...Ő az én kis csodám...

− árulta el Beáta.